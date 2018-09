Büsum: Besatzungsmitglied eines Krabbenkutters erleidet Gasvergiftung

von shz.de

14. September 2018, 08:53 Uhr

Büsum (ots) - Ein 40 jähriger Fischereihelfer wurde bei Arbeiten

im Fischraum des Kutters "Westbank" durch unbemerkt austretendes

Kühlmittel schwer verletzt. Der Kutter befand sich am 13. September,

gegen 08.30Uhr, im Seegebiet vor Büsum, als der Kapitän das

ohnmächtige Besatzungsmitglied fand. Bei einem Rettungsversuch erlitt

er beinahe das gleiche Schicksal. Nach Absetzen eines Notrufes eilten

zwei weitere Krabbenkutter, sowie der Seenotrettungskreuzer der DGzRS

"Theodor Storm" zu Hilfe. Der verletzte Seemann wurde nach

Erstversorgung auf dem Seenotrettungskreuzer mit einem Hubschrauber

geborgen und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach

Heide transportiert. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Kutter nach

Erreichen des Büsumer Hafens durch Entlüften gasfrei machen. Beamte

der Wasserschutzpolizei Husum haben die Ermittlungen zur

Unfallursache aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an.









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell