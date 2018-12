Büsum: Autofahrer übersieht alkoholisierten Radler

von shz.de

17. Dezember 2018, 09:13 Uhr

Büsum (ots) - Samstagabend ist es in Büsum zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Wie sich im Zuge

der Unfallaufnahme herausstellte, war der Radler keineswegs nüchtern.

Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.



Um 18.15 Uhr beabsichtigte ein 55-Jähriger, seinen Hyundai

rückwärts in eine freie Parklücke am linken Fahrbahnrand der

Alleestraße einzuparken. Nachdem der Niedersachse nach derzeitigen

Erkenntnissen den Blinker betätigt hatte, begann er mit dem Manöver

und übersah einen 66-jährigen Radler, der sich vermutlich

unbeleuchtet von hinten genährt hatte. Die Verkehrsteilnehmer

kollidierten miteinander und der Zweiradfahrer kam zu Fall. Dabei

verletzte sich der Dithmarscher leicht. Zeugen übernahmen die

Versorgung des Gestürzten bis zum Eintreffen eines Rettungswagens und

der Polizei. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte

bei dem 66-Jährigen eine verwaschene Aussprache und Atemalkoholgeruch

fest - ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,69

Promille, worauf die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe

anordneten. Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus, wo ein Arzt diese

Maßnahme durchführte.



An den Fahrzeugen entstanden so gut wie keine Schäden - die

Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.



