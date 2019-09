Büsum: Auseinandersetzung unter Messer-Einsatz

Avatar_shz von shz.de

02. September 2019, 11:33 Uhr

Büsum (ots) - In der Nacht zum Sonntag sind in Büsum zwei

Personengruppen unterschiedlicher Abstammung aneinandergeraten. Nach

derzeitigen Erkenntnissen kam im Zuge des Streits ein Messer zum

Einsatz, drei Personen erlitten leichte Verletzungen.



Nach Ende einer Musikveranstaltung am Büsumer Sandstrand trafen

eine Gruppe syrischer und eine irakischer Männer nach Mitternacht

außerhalb des Veranstaltungsgeländes in der Nordseestraße

aufeinander. Es kam zu einer Auseinandersetzung der beiden Parteien,

wobei zwei 26-Jährige und ein 27-Jähriger leichte Messerverletzungen

erlitten.



Hintergrund für den Streit dürften unter anderem die

unterschiedliche Herkunft der Beteiligten und die daraus

resultierenden unterschiedlichen Weltanschauungen sein.



Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen -

alle Beteiligten leben in Dithmarschen.



