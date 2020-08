Avatar_shz von shz.de

24. August 2020, 11:13 Uhr

Lüneburg (ots) - ++ "Bürgernah und ansprechbar" ++ Polizeioberkommissar Christian Nelius als erster Kontaktbeamter (KOB) in der Elbtalaue (Dannenberg/Hitzacker) im Einsatz ++



Dannenberg/Hitzacker



Mit Polizeioberkommissar Christian Nelius hat nun auch die Polizeistation Dannenberg (für den Bereich der Samtgemeinde Elbtalaue) erstmalig einen Kontaktbeamten. Bereits mit Beginn des Monats Juli hat das Polizeikommissariat Lüchow offiziell einen zweiten Dienstposten für einen Kontaktbeamten im Landkreis Lüchow-Dannenberg geschaffen, so dass neben Polizeioberkommissar Wilhelm Schultz, der im Bereich Lüchow direkter Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger ist, nun auch die Elbtalaue/Dannenberg erstmals einen Kontaktbeamten hat.



Als Ansprechpartner für die Menschen vor Ort ist der 46 Jahre alte Christian Nelius auch verstärkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf Streife und versucht "auf Augenhöhe" mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Der Polizeioberkommissar kennt neben seiner 20-jährigen dienstlichen Tätigkeit, Land und Leute bzw. die Region von Kindesbeinen an, was nicht zum Nachteil des Vaters dreier Kinder ist. Neben den Bürgerkontakten, werden auch die Präventionsarbeit und der Kontakt zu Schulen und Kindergärten Schwerpunkte der Arbeit des Kontaktbeamten sein, der parallel auch auf "Streife" im Einsatz- (und Streifen-) dienst der Polizei Dannenberg sein wird.



Der Kontaktbeamte (KoB) ... - ... ist für die Kontaktaufnahme und -pflege mit der Bevölkerung im Rahmen der bürgernahen Präsenz zuständig - "Polizist zum Anfassen" - ... hat im Rahmen von "Radstreifen/Streifengängen" eine allgemeine polizeiliche Auskunfts- und Beratungsfunktionen - ... wirkt bei der Verkehrserziehung und der allgemeinen Präventionsarbeit mit - ... ist Ansprechpartner für Schulen und Kindergärten oder sonstige Behörden, Organisationen und Vereine



