Büdelsdorf / Kreis RD-ECK - Festnahmen nach Einbruch in Büdelsdorf

16. April 2018, 14:53 Uhr

Büdelsdorf / Kreis RD-ECK (ots) - 180416-2-pdnms Festnahmen nach

Einbruch in Büdelsdorf



Büdelsdorf / Kreis RD-ECK. Vergangene Nacht (16.04.18, gegen 4

Uhr) wurden verdächtige Beobachtungen an einem Schnellrestaurant in

Büdelsdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten zwei mit

mehreren Personen besetzte Fahrzeuge in Richtung Autobahn A7. Beamte

aus Rendsburg nahmen die Verfolgung auf. Am Kreisel in Höhe des

Parkplatzes Borgstedtfelde verunfallte ein VW Golf, die Insassen

flüchteten zu Fuß in die Dunkelheit. Währenddessen wendete der zweite

Pkw, ein Seat, und fuhr zurück Richtung Büdelsdorf. In der Neuen

Dorfstraße prallte dieser gegen eine Mauer und ging sofort in Flammen

auf. Während der Fahrer (21) festgenommen werden konnte, flüchtete

der Beifahrer zu Fuß. Inzwischen beteiligten sich mehr als ein

Dutzend Funkwagen der Polizeidirektionen Neumünster, Kiel und

Flensburg (auch in Zivil) und der Bundespolizei an der Fahndung.

Dabei wurden ein Suchhund und Wärmebildkameras eingesetzt, später am

Vormittag auch ein Hubschrauber. Kurz nach 11 Uhr konnten zwei

weitere Tatverdächtige (26, 32) in Alt Duvenstedt festgenommen

werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um albanische

Staatsangehörige. Sie machen gegenüber der Polizei keine Angaben. Die

Ermittlungen der Kriminalpolizei Rendsburg dauern an. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Kiel sollen die Männer dem Haftrichter vorgeführt

werden.



