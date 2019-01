Buchholz: Nach Feuer in Lebensgefahr

von shz.de

28. Januar 2019, 10:03 Uhr

Buchholz (ots) - Bei einem Feuer in einer Wohnung in Buchholz hat

ein Bewohner am Samstagmorgen lebensbedrohliche Verletzungen

erlitten. Er kam in ein Krankenhaus, die Kripo ermittelt.



Aus noch nicht geklärter Ursache brach das Feuer gegen 10.00 Uhr

in der im Obergeschoss eines Einfamilienhauses liegenden Wohnung in

der Schulstraße aus. Die Mieterin der Wohneinheit im Erdgeschoss

bemerkte den Brand und alarmierte unverzüglich die Feuerwehr. Diese

barg den 58-jährigen bewusstlosen Bewohner aus den Räumlichkeiten -

ein Rettungshubschrauber bracht ihn mit schweren Verbrennungen und

einer lebensbedrohlichen Rauchgasintoxikation in ein Hamburger

Klinikum.



Das Wohnzimmer des Geschädigten brannte komplett aus, die übrigen

Räume wurden durch Rußanhaftungen in Mitleidenschaft gezogen. Die

Schadenshöhe ist aktuell noch nicht genau zu beziffern.



Die Ermittlungen in dem Brandfall hat die Heider Kripo übernommen.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen bis jetzt noch nicht vor.



Merle Neufeld









