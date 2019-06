Brunsbüttel: Zeugenhinweis führt auf die Spur der Täter

von shz.de

28. Juni 2019, 14:53 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Bereits Ende April und Anfang Juni kam es zu

Sachbeschädigungen an der Sporthalle in Brunsbüttel.



Unbekannte Täter hatten mehrere Fensterscheiben und die Scheiben

der Eingangstür der Sporthalle in der Jahnstraße mit einem

Gullydeckel und Steinen eingeworfen. Die Ermittlungen in dieser

Strafsache verliefen zunächst erfolglos. In den Nachtstunden des 06.

Juni hörte eine Anwohnerin der Sporthalle, dass Abfalltonnen

umgeworfen wurden. Sie nahm in dem Zusammenhang zwei Jugendliche

wahr, die danach davonliefen.



Die Zeugin alarmierte umgehend die Polizei. Die Polizisten

stellten erneut eine Sachbeschädigung an der Sporthalle fest. Durch

die Hinweise der Zeugin konnten die 16- und 17-jährigen Jugendlichen

ermittelt werden, die am Ende beide Sachbeschädigungen zugaben.



Abschließend ist anzumerken, dass die Polizei die Bevölkerung

ermutigt, bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei zu

informieren, um auf dem Wege Straftaten zu verhindern oder

aufzuklären.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell