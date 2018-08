Brunsbüttel: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

von shz.de

23. August 2018, 12:13 Uhr

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist es in Brunsbüttel

zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug

hat es sich vermutlich um einen weißen Audi A 3 gehandelt. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf dieses Fahrzeug geben

können.



Um 03.31 Uhr befuhr ein Autofahrer mit seinem Pkw die Ostermoorer

Straße in Richtung der Kreuzung Fritz-Staiger-Straße und stieß bei

der Durchfahrt durch die Baustellen bedingt engere Straße gegen die

rechtsseitige Baustellenabsicherung. Laut eines Zeugen ist der

Autofahrer danach aus seinem Pkw ausgestiegen, hat sich seinen Pkw im

Frontbereich angesehen und hat dann seine Fahrt in Richtung

Fritz-Staiger-Straße fortgesetzt.



Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen

weißen Audi A 3 der Baujahre 2004 -2010. Der Pkw müsste erhebliche

Schäden im Frontbereich und vorne rechts aufweisen. Wer Hinweise auf

das beschädigte Auto oder den Fahrer geben kann, sollte sich mit der

Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852/ 60240 in

Verbindung setzten. Das gilt natürlich auch für den Unfallverursacher

selbst.



Der Schaden an der Baustellenabsicherung wird auf mindestens 500

Euro geschätzt.



Maike Pickert









