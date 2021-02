Brunsbüttel: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2021, 07:41 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Am vergangenen Samstagabend hat sich auf einem Parkplatz in Brunsbüttel eine Verkehrsunfallflucht ereignet. An zwei Fahrzeugen entstand dabei erheblicher Sachschaden, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Daimler und der VW der Geschädigten standen auf einem Parkplatz im Gutenbergring vorwärts nebeneinander eingeparkt. Gegen 22.30 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall, sah bei einem Blick aus dem Fenster jedoch nichts Auffälliges. Erst am nächsten Tag stellten die Fahrzeughalter des Mercedes´ und des Beetles fest, dass ihre Autos erhebliche Schäden aufwiesen. Nach Spurenlage dürfte ein unbekannter Wagen den Daimler zunächst gerammt und anschließend gegen den VW geschoben haben. Dabei entstanden an den Autos Schäden in Gesamthöhe von etwa 3.500 Euro. Am Unfallort blieben einige Fahrzeugteile des Verursachers zurück. Danach dürfte es sich bei dem Flüchtigen um einen Audi S3 gehandelt haben. Hinweise auf dieses Fahrzeug, das vermutlich Schäden im Frontbereich aufweisen dürfte, nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

