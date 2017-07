Brunsbüttel: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Brunsbüttel (ots) - Sonntagabend ist es in Brunsbüttel durch den

Fahrer eines Opels zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen oder

sein Fahrzeug geben können.



Gegen 22.15 Uhr war eine Person in einem roten Corsa auf der

Kanalstraße in Richtung Schoofstraße unterwegs. In Höhe der

Hausnummer 7 kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr

mehrere Meter über den dortigen Gehweg. Dabei rammte das Auto eine

Straßenlaterne und beschädigte drei Fahrzeuge, die rechtsseitig des

Gehwegs standen. Letztlich lenkte der Fahrzeugführer den Kleinwagen

zurück auf die Fahrbahn und entfernte sich in Richtung Schoofstraße.

Eine Fahndung nach dem Unfallfahrer blieb ohne Erfolg.



Der an der Laterne entstanden Schaden dürfte sich auf etwa 2.000

Euro belaufen, an den PKW werden sicherlich Reparaturkosten in Höhe

mehrerer hundert Euro fällig.



Der Polizei ist es bisher leider nicht gelungen, den Fahrer des

roten Corsas zu ermitteln. Wer Hinweise auf ihn geben kann, sollte

sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 /

60240 in Verbindung setzen.



