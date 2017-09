Brunsbüttel: Zeugen nach diversen Einbrüchen gesucht

Brunsbüttel (ots) - In Brunsbüttel ist es in den vergangen sechs

Wochen zu über einem Dutzend Einbrüchen in Schuppen, Lagerräume und

Garagen auf Grundstücken im Bereich des Ortsteils Brunsbüttel-Ort

gekommen. Die Täter blieben stets unentdeckt. Die Polizei sucht nun

nach Zeugen und bittet die Bürgerinnen und Bürger um erhöhte

Wachsamkeit.



Die Tatzeiten lagen allesamt in den Nacht- und in den frühen

Morgenstunden. Die Schadenshöhe dürfte sich mittlerweile auf einen

5-stelligen Euro-Betrag belaufen. Die Taten konzentrierten sich auf

das Gebiet nördlich der Olaf-Palme-Allee. Zum Teil waren die

heimgesuchten Räumlichkeiten unverschlossen, zum Teil aber auch mit

leicht zu öffnenden Vorhängeschlössern gesichert. Gestohlen wurden

Arbeitsgeräte, Maschinen und hochwertige Fahrräder. Aus einem

aufgebrochenen Baustellencontainer entwendeten die Unbekannten sehr

hochwertige Werkzeuge.



Um weiteren Diebstahlstaten vorzubeugen, sollten Sie ihre

Lagerräume, Schuppen und Garagen mit geeigneten Mitteln schützen.

Denn ungesicherte und unverschlossene Türen und Fenster sind

Einladungen für Diebe.



Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen

gemacht hat, sollte sich auch im Nachhinein noch an die Polizei in

Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 wenden.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 12.Sep.2017 | 09:13 Uhr