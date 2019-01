Brunsbüttel: Verstoß gegen meeresumweltrechtliche Vorschriften

von shz.de

31. Januar 2019, 08:33 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Bei einer Kontrolle eines Massengutschiffes am

Mittwoch haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel

festgestellt, dass sich die Abwasseraufbereitungsanlage an Bord in

einem mangelhaften Zustand befand und ungenügend aufbereitetes

Abwasser in das deutsche Küstenmeer eingeleitet wurde.



Die Besatzung desinfizierte das Abwasser mit Chlortabletten und

einer UV-Lampe. Hierfür nutzte sie ein falsches Chlormittel und eine

UV-Lampe, die bereits vor drei Monaten hätte ausgewechselt werden

müssen.



Das Schiff lag vor dem Einlaufen in den Brunsbütteler Elbehafen

zehn Tage auf der Außenelbe Reede. Während dieser Zeit pumpte die

Besatzung das ungenügend aufbereitete Abwasser mehrfach in

unbekannter Menge außenbords.



Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie legte eine

Sicherheitsleistung von 800 Euro fest - die Einziehung des Geldes von

dem Leitenden Ingenieur ordnete eine Richterin des Amtsgerichts

Itzehoe an.



