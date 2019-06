Brunsbüttel: Verstoß gegen Marpol

von shz.de

19. Juni 2019, 11:03 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Am Dienstag haben Beamte des

Wasserschutzpolizeireviers während einer Schiffskontrolle im

Elbehafen von Brunsbüttel auf dem Motorschiff "BBC Kansas",

Heimathafen St. John´s, festgestellt, dass die

Abwasserbehandlungsanlage nicht ordnungsgemäß arbeitete. Dadurch

gelangte von dem Schiff aus nicht ausreichend behandeltes Abwasser in

das deutsche Küstenmeer.



Die Beamten gefertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, das

Amtsgericht Itzehoe ordnete die Einziehung einer Sicherheitsleistung

in Höhe von 843,50 Euro von dem Maschinenleiter an.



Merle Neufeld









