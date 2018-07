Brunsbüttel: Verstoß gegen das Ballastwasserübereinkommen

von shz.de

09. Juli 2018, 12:23 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Am Samstag hat die Wasserschutzpolizei

Brunsbüttel bei einer anlassunabhängigen Kontrolle auf dem Tanker

"Northsea Pioneer", Flagge: Malta, festgestellt, dass die Besatzung

den erforderlicher Austausch des Ballastwassers auf der Reise von

Hull / Großbritannien nach Brunsbüttel nicht durchgeführt hat. Zudem

fand während des Ladevorgangs an der Covestro-Brücke in Brunsbüttel

ein unerlaubtes Einleiten des Ballastwassers in den Nord-Ostsee-Kanal

statt. Aufgrund der Verstöße zogen die Beamten eine

Sicherheitsleistung in Höhe von rund 1.050 EUR gemäß dem

Bußgeldkatalog ein.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell