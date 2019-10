Brunsbüttel: Vermisstensuche nach Freitodankündigung

Avatar_shz von shz.de

14. Oktober 2019, 11:53 Uhr

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zu Montag fand eine groß

angelegte Suchaktion der Polizei und weiterer Einsatzkräfte nach zwei

vermissten Personen in Brunsbüttel statt. Die Ermittlungen hat die

Heider Kripo übernommen.



Am Sonntagabend, gegen 21.25 Uhr, ging der Hinweis einer jungen

Frau bei der Polizei ein, dass eine 41-jährige Frau und ihr

8-jähriger Sohn mit Freitodankündigung über den Elbdeich in Richtung

Wasser gegangen sind. Sofort wurden Such- und Rettungsmaßnahmen von

Land, zu Wasser sowie aus der Luft eingeleitet. Beide Personen

konnten nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen wurden um 03.07

Uhr abgebrochen. Am heutigen Tag werden die Suchmaßnahmen

fortgeführt.



Wer weitere Angaben zum Vermisstenfall machen kann, melde sich

bitte bei der Kripo in Heide unter 0481/940. Weitere Presseauskünfte

werden nicht erteilt.



