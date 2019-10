Brunsbüttel: Vermisstenfahndung wird eingestellt

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2019, 12:25 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Die gezielte Vermisstenfahndung nach der

verschwundenen 41jährigen und ihrem 8-jährigen Sohn durch die Kripo

in Heide wird nun eingestellt. Durch das Telefonat mit ihrer Nichte

ist die Kripo davon überzeugt, dass es beiden soweit gut geht und

beide somit nicht mehr als vermisst gelten.



Es wird nun darauf gewartet, dass bezüglich des Haftantritts ein

Haftbefehl durch die STA in Hanau erlassen wird. Die Suche wird dann

durch ein Fahndungskommissariat fortgeführt. Eine öffentliche

Fahndung wird aufgrund mangelnder Deliktsschwere nicht erfolgen.



Weitere Auskünfte werden von hier nicht erteilt.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell