Brunsbüttel: Vergriffen?

15. Februar 2019, 08:53 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter aus einem

Lieferfahrzeug in Brunsbüttel Tüten entwendet - dass diese nur

Arbeitskleidung enthielten, wusste der Dieb vermutlich nicht.



Für nur fünf Minuten parkte der Zulieferer eines Bäckers gegen

07.00 Uhr seinen Wagen vor dem Geschäft in der Röntgenstraße und

begab sich in den Laden. Als er zu seinem Sprinter zurückkehrte,

musste er feststellen, dass die Seitenscheibe eingeschlagen war und

dass aus dem Fahrzeug zwei Tüten mit Shirts und Schürzen fehlten -

das Handy des Anzeigenden war noch da. Von dem Dieb war weit und

breit nichts zu sehen. Hinweise auf seine Identität gibt es bis jetzt

nicht. Zeugen, die zur Tatzeit vor dem Bäcker verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sollten sich daher bei der Polizei in

Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 602440 melden.



Merle Neufeld









