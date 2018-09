Brunsbüttel: Trunkenheit auf Sportboot

von shz.de

17. September 2018, 10:13 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Am Sonntagabend endete die Fahrt mit einem

Sportboot auf dem Nord-Ostsee-Kanal in einer Böschung - ursächlich

hierfür dürfte der Trunkenheitsgrad des Bootsführers gewesen sein.



Gegen 20.25 Uhr teilte die Verkehrszentrale NOK 1 in Brunsbüttel

den Beamten des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel telefonisch

mit, dass im Nord-Ostsee-Kanal bei Kanalkilometer 46,8 ein Sportboot

an der Böschung liegen sollte. Das norwegische Boot sei bereits im

Vorwege durch häufig wechselnden Kurs und sehr langsame

Geschwindigkeit aufgefallen. Eine Ansprache durch den Fährführer

einer passierenden Fähre war ergebnislos verlaufen. Die darauf

eingesetzte Besatzung des Streifenboots "Schwansen" traf den

Bootsführer schließlich schlafend auf seinem Fahrzeug an. Der

50-Jährige war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bei ihm

ergab einen Wert von 1,97 Promille.



Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die Blutprobenentnahme an, die

ein Arzt auf dem Polizeirevier Rendsburg durchführte.



Der Norweger muss sich nun strafrechtlich wegen der

Trunkenheitsfahrt verantworten.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell