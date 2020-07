Brunsbüttel: Schlägerei an der Jugendhütte

Avatar_shz von shz.de

20. Juli 2020, 12:53 Uhr

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zum Sonntag sind nach derzeitigen Erkenntnissen zwei etwa 10-köpfige Personengruppen in Brunsbüttel aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung gipfelte in mehrere Körperverletzungen, der genaue Geschehensablauf bleibt zu klären.



Kurz vor 01.00 Uhr rückten mehrere Streifen zur Jugendhütte in der Straße Am Freizeitbad aus. Hier sollten sich diverse Personen zweier unterschiedlicher Gruppen schlagen. Als die Einsatzkräfte den Ort erreichten, trafen sie nicht mehr alle Beteiligten an, die Stimmung jedoch war noch aufgeheizt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung, bei der unter anderem ein Geschädigter durch den Einsatz einer Bierflasche verletzt wurde, ließ sich nicht klären und bleibt im Nachgang zu ermitteln. Einige der beteiligten jungen Erwachsenen erlitten Verletzungen, die Besatzungen von Rettungswagen versorgten die Betroffenen ambulant. Im Zuge der Schlägerei kam es zudem zu mehreren Sachbeschädigungen in Höhe von insgesamt etwa 550 Euro.



Weitere Details sind noch nicht bekannt, die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen der Körperverletzung und der Sachbeschädigung gegen mehrere Beschuldigte.



