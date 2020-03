Brunsbüttel: Randalierer aktiv

Avatar_shz von shz.de

30. März 2020, 12:33 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Bereits von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche haben Unbekannte an einer Baustelle vor einer Schule in Brunsbüttel randaliert. Sie verursachten dabei einen Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Bereich des Gymnasiums in der Kopernikusstraße finden aktuell Pflasterarbeiten statt. Zur Sicherung der Baustelle befinden sich vor der Sporthalle / Stadtbücherei Absperrungen. Unbekannte suchten den Ort zur genannten Zeit auf, beschädigten zwei Bauzäune und warfen weitere sowie Warnbaken um.



Hinweise auf die Randalierer gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.



Merle Neufeld



