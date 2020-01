Brunsbüttel: Radler verunglückt mit bald drei Promille

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2020, 10:53 Uhr

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist ein betrunkener Radfahrer in

Brunsbüttel mit seinem Fahrrad gestürzt und hat dabei ein geparktes Fahrzeug

beschädigt. Der Dithmarscher musste sich der Entnahme einer Blutprobe

unterziehen.



Kurz nach Mitternacht steuerte eine Streife in der Wurtleutetweute auf eine

kleine Personenansammlung zu. Wie sich herausstellte, kümmerten sich die

Menschen um einen Mann, der zuvor mit seinem Zweirad auf die Straße und gegen

ein Auto gefallen war. Bei dem Gestürzten stellten die Beamten erheblichen

Atemalkohol fest, ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,72 Promille.

Laut dem Beschuldigten war dies das Resultat eines Kneipenbesuchs. Mit leichten

Verletzungen kam der 47-Jährige in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm eine

Blutprobe entnahm.



Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der an dem

Opel verursachte Schaden dürfte bei etwa 200 Euro liegen, das Fahrrad des

Verunglückten blieb unversehrt.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4497873

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell