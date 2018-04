Brunsbüttel: Opel entwendet - Zeugen gesucht!

von shz.de

17. April 2018, 13:43 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstagabend ist von

einem Firmengelände in Brunsbüttel ein Opel Insignia verschwunden. De

Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Abend verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder ansonsten Hinweise auf die Diebe geben können.



Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften sich die Täter in der Zeit

vor 23.00 Uhr über eine Schrankenanlage Zutritt zu dem Autohaus in

der Eddelaker Straße verschafft haben. Dort schraubten sie von einem

Firmenfahrzeug das vordere und das hintere Kennzeichen HEI-AR 185 ab

und befestigten diese vermutlich an einem Insignia 2.0 Turbo, den sie

anschließend von dem Gelände stahlen. Bereits gegen 0.30 Uhr waren

die beiden gestohlenen Kennzeichenschilder bei der Autobahnpolizei in

Winsen wieder aufgetaucht, von dem grauen Opel fehlt bis jetzt jede

Spur.



Der Wert des Fahrzeugs liegt bei etwa 22.000 Euro.



Zeugen in dieser Sache sollten sich bei der Kripo in Heide unter

der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



Merle Neufeld









