Brunsbüttel: Mit beinahe drei Promille auf dem Mofa unterwegs

Brunsbüttel (ots) - Nach dem Hinweis einer Zeugin hat eine Streife

am Mittwochabend einen betrunkenen Mofafahrer in Brunsbüttel aus dem

Verkehr gezogen. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von knapp unter

drei Promille.



Gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen stark

alkoholisierten Mofafahrer, der das Gelände einer Tankstelle in der

Olof-Palme-Allee gerade verlassen haben sollte. Unweit der Tankstelle

entdeckten Beamte den beschriebenen Verkehrsteilnehmer, der auf

seinem Zweirad saß und sich am Boden abstützte. Der 56-Jährige war

sichtbar betrunken - ein von ihm freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Der Dithmarscher

musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und wird sich wegen

der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 31.Aug.2017 | 10:23 Uhr