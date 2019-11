Brunsbüttel: Kollision in der Schleuse Brunsbüttel

Avatar_shz von shz.de

29. November 2019, 08:43 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Donnerstagabend ist es in der "Alte Schleuse" in Brunsbüttel

zu einer Kollision eines Schiffes mit der Spundwand und mehreren Dalben

gekommen. Dabei entstanden einige Schäden, das Schiff durfte seine Fahrt

zunächst nur bis nach Kiel fortsetzen.



Um 23.50 Uhr stieß das unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrenden

Frachtschiff "Meike B" beim Einlaufmanöver in den "Alter Vorhafen" aufgrund der

starken Strömung und des Windes gegen die dortige Spundwand und mehrere Dalben.

Diese trieben anschließend lose im Wasser und mussten geborgen werden.



Im Zuge des Unglücks wurde der Backbordbug der "Meike B" teilweise bis zu 20

Zentimeter eingedrückt. Personenschäden, Gewässerverunreinigungen oder Leckagen

entstanden nicht.



Ein Fehlverhalten seitens der Schiffsführung war nicht feststellbar. Die

Berufsgenossenschaft für Verkehr und Transportwirtschaft ordnete ein

Weiterfahrverbot ab Kiel bis zur Klassenbestätigung an.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4453736

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell