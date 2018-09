Brunsbüttel: Kollision einer Baustellenfähre mit der Schleusenanlage Brunsbüttel

von shz.de

11. September 2018, 12:13 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Montagnachmittag ist eine Baustellenfähre mit

der Schleusenanlage in Brunsbüttel kollidiert und hat dabei einen

Schaden am Leitwerk verursacht.



Gegen 17.00 Uhr stieß die 56 Meter lange und 17 Meter breite Fähre

"St. Johannes" beim Ablegen gegen das so genannte Binnenleitwerk Nord

der Alten Schleuse in Brunsbüttel. Das kanalseitige Leitwerk ist auf

der ganzen Länge mit einem Laufsteg und dem dazugehörigen Geländer

versehen. Durch die Kollision erlitt das Geländer des Leitwerkes im

hinteren Bereich auf einer Länge von etwa fünf Metern einen Schaden,

während die Fähre unversehrt blieb.



Die Baustellenfähre dient ausschließlich dazu, Baumaterialien und

Baufahrzeuge von der Südseite Brunsbüttels zur Baustelle der 5.

Schleusenkammer zu verbringen.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell