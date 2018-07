Brunsbüttel: Junge nach falscher Namensangabe gesucht!

von shz.de

26. Juli 2018, 12:13 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Nachdem ein Kind am Sonntag in Brunsbüttel mit

einem Fahrrad gegen ein Auto gefahren ist und dabei einen Schaden

verursacht hat, nannte es der Geschädigten falsche Personalien. Die

Polizei sucht nun nach der wahren Identität des Jungen.



Um 11.40 Uhr befand sich die Anzeigende mit ihrem Audi auf dem

LIDL-Parkplatz in der Heisenbergstraße. Plötzlich war ihren Angaben

zufolge ein Junge mit seinem Fahrrad gegen ihren Wagen gestoßen und

hat dabei einen Schaden in Höhe von etwa tausend Euro verursacht. Die

Beteiligten tauschten die Personalien miteinander aus und gingen

anschließend auseinander. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die

Angaben des Unfallverursachers nicht korrekt waren. Ob der junge Mann

wissentlich falsche Daten nannte oder nur ob des Vorfalls

durcheinander war, ist unklar.



Wer Hinweise auf den jungen Radler, der ein Besucher aus Hamburg

gewesen sein wollte, geben kann, sollte sich mit der Polizei in

Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 in Verbindung

setzen.



