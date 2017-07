Brunsbüttel: Illegale Industriefischerei

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Brunsbüttel (ots) -



Am Freitag, den 21. Juli 2017, hat die Besatzung des Küstenbootes

"Helgoland" gegen 15.30 Uhr etwa sechs Seemeilen südlich der Insel

Helgoland ein deutsches Fischereifahrzeug festgestellt, das

augenscheinlich im schleswig-holsteinischen Küstenmeer der illegalen

Industriefischerei nachging.



Daraufhin kontrollierten zwei Beamten der "Helgoland" den 40 Meter

langen und in Heiligenhafen beheimateten Fischkutter. An Bord

bestätigte sich der Verdacht, dass eine nicht zulässige Art der

Schleppnetzfischerei betrieben wurde - der Kapitän musste daraufhin

unverzüglich das Netz an Bord nehmen und die weitere Fischerei

beenden. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass neben anderen

Unterlagen auch die für das befahrene Seegebiet erforderlichen

Seekarten nicht an Bord vorhanden waren.



Nach Abschluss der Kontrolle erhielt der Kapitän die Anweisung,

das Seegebiet zu verlassen und einen Hafen anzulaufen, um die rund

340 Tonnen illegal gefangenen Fisch zu löschen. Entsprechende

Anzeigen wegen der Verstöße werden gefertigt.



Im Anhang zwei Fotos vom Fischkutter, jeweils mit der "Helgoland"

im Hintergrund.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 24.Jul.2017 | 16:33 Uhr