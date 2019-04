Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung

von shz.de

08. April 2019, 12:03 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Am Sonntagmorgen ist es zu einer

Gewässerverunreinigung in der Schleusenkammer der neuen Südschleuse

in Brunsbüttel gekommen. Verantwortlich dafür war das britisches

Kabellegeschiff "MS Cable Enterprise".



Um 7.00 Uhr meldete die Verkehrszentrale NOK eine

Gewässerverunreinigung in der Schleusenkammer der neuen Südschleuse

in Brunsbüttel. Die Ausmaße beliefen sich auf etwa 50 x 10 Meter in

einer zerrissenen Oberfläche in der Kammer und einzelne Placken im

Binnenhafen mit einer Größe von circa 30 Quadratmetern. Ursächlich

dafür sollte ein Schleppverband aus dem britischen Kabellegeschiff

"MS Cable Enterprise" und zwei Schleppern gewesen sein. Zur weiteren

Ermittlung der Ursache ging der Verband an die Marinedalben Süd. Hier

erhärtete sich der Verdacht, dass die "Cable Enterprise" alleiniger

Verursacher der Verunreinigung war. Ein technischer Defekt in der

Antriebseinheit verursachte mit hoher Wahrscheinlichkeit den Verlust

von ölhaltigen Betriebsstoffen.



Dem Schiff untersagte die Berufsgenossenschaft für Transport und

Verkehrswirtschaft die Weiterfahrt bis zur Behebung des Schadens mit

anschließender Klassenbestätigung.



Gefahrenabwehrende Maßnahmen zur Unterbindung einer Fortsetzung

der Verunreinigung wurden eingeleitet und eine Strafanzeige wegen der

fahrlässigen Gewässerverunreinigung gefertigt.



Merle Neufeld









