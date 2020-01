Brunsbüttel: Freibordunterschreitung eines Stückgutschiffes

Avatar_shz von shz.de

28. Januar 2020

Brunsbüttel (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle haben Beamte des

Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel am Montag die Überladung eines

Stückgutschiffes festgestellt. Der Kapitän musste daraufhin eine

Sicherheitsleistung hinterlegen.



Bei der Überprüfung der "Mittelplate" bemerkten die Beamten, dass bei dem Schiff

der jahreszeitlich bedingte Mindestfreibord um 6,3 Zentimeter unterschritten

war. Dies entsprach einer unzulässigen Massenüberschreitung von etwa 61 Tonnen.

Der Frachter befand sich auf der Reise von St. Petersburg nach Gent und war mit

circa 2.500 Tonnen Leinsamen als Schüttgut beladen.



Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft setzte daraufhin

eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.300 Euro fest, die Polizei leitete gegen

den Kapitän ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die

Schiffssicherheitsverordnung ein. Das Schiff durfte seine Reise unter der

Auflage fortsetzen, bis zum Erreichen der Nordsee mindestens 65 Tonnen

Ballastwasser abzugeben.



