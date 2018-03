Brunsbüttel: Feuer an Bildungszentrum - Rundfunkdurchsage

von shz.de

27. März 2018, 12:33 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Am 27. März 2018, gegen 11.30 Uhr, wurde ein

Feuer am Bildungszentrum in der Kopernikusstraße in Brunsbüttel

gemeldet. Feuerwehr und Polizei waren umgehend vor Ort und begannen

die Evakuierungs- und Löscharbeiten. Alle Schüler konnten die Schule

unverletzt und rechtzeitig verlassen. Über eine Rundfunkdurchsage

werden nun die Eltern gebeten, Ihre Kinder an der Schule abzuholen.

Die Anfahrt sollte über den Ziegelweg erfolgen. Näheres zum Schaden

und zur Brandursache ist noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



