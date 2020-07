Brunsbüttel: Familienstreit eskaliert mehrfach

Avatar_shz von shz.de

20. Juli 2020, 11:33 Uhr

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zu heute ist die Polizei zwei Mal zu einer Familie in Brunsbüttel ausgerückt, weil es dort zu erheblichen Streitigkeiten untereinander kam. Einen der Geschädigten musste die Besatzung eines Rettungswagens versorgen, ihn hatte der Bruder seiner Partnerin verletzt.



Kurz nach 0.30 Uhr kam es im Rahmen einer Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in der Wurtleutetweute zu einer Körperverletzung zwischen Mann und Frau. Die Geschädigte und Beschuldigte verließ letztlich mit ihren Kindern und ihrem Bruder den Ort, kehrte jedoch rund eine Stunde später zurück, um vergessene Kinderausstattung abzuholen. Die gewünschten Gegenstände händigte ihr Freund ihr bereitwillig aus, erhielt währenddessen jedoch unvermittelt von dem ebenfalls anwesenden 19-jährigen Bruder seiner 21-jährigen Partner einige kräftige Faustschläge ins Gesicht. Zur Versorgung des 30-Jährigen kam ein Rettungswagen hinzu.



Die Einsatzkräfte der Polizei fertigten letztlich zwei Strafanzeigen wegen der Körperverletzungen gegen alle drei Beteiligten.



