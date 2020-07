Brunsbüttel: Falscher Microsoftmitarbeiter erfolgreich

Avatar_shz von shz.de

23. Juli 2020, 14:43 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Am Samstagvormittag ist es einem Gauner am Telefon gelungen, unter Vorgabe einer falschen Identität, von Konten eines Mannes aus Brunsbüttel Geld zu erlangen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor angeblichen Microsoftmitarbeitern und anderen Telefonbetrügern.



Gegen 11.00 Uhr erhielt der Geschädigte den Anruf eines Mannes, der angab, dass es Sicherheitsprobleme auf dem Rechner des Brunsbüttelers gebe. Über zwei Stunden hielt der Anrufer den Anzeigenden in der Leitung und wies ihn unter anderem an, eine sogenannte Fernwartungssoftware zu installieren. Zwar wurde der 60-Jährige nach 120 Minuten skeptisch, beendete das Telefonat und trennte den PC vom Netz, ließ sich aber in einem weiteren Telefongespräch erneut kurzfristig binden. Letztlich brach er auch das zweite Gespräch ab, musste im Anschluss jedoch feststellen, dass zwei unberechtigte Transaktionen auf seinem Paypal-Konto und zwei weitere auf seinem Kreditkarten-Konto erfolgt waren.



Seien Sie vorsichtig bei nur scheinbar echten Warnhinweisen am Computer oder bei Anrufern, die Ihnen weis machen wollen, dass mit Ihrem Rechner etwas nicht stimmt. Microsoft selbst führt keine derartigen Telefonate durch und nimmt auch keine Reparaturen aus der Ferne vor. Beenden Sie derartige Anrufe unverzüglich, trennen Sie den Rechner gegebenenfalls vom Netz und ändern Sie Ihre Passwörter.



