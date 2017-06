Brunsbüttel: Fahrraddiebe festgenommen

Brunsbüttel (ots) - Dienstagmittag hat die Polizei in Brunsbüttel

zwei Fahrraddiebe festgenommen, nachdem eine Geschädigte das Duo auf

frischer Tat erwischt hatte. Dass die Polen für weitere

Fahrraddiebstähle in Frage kommen, ist nicht auszuschließen.



Kurz nach 14.00 Uhr ertappte die Anzeigende einen Mann und eine

Frau dabei, wie diese ihr Fahrrad vor dem Sky-Markt in der

Emil-von-Behring-Straße entwendeten und mit ihrer Beute davon

schoben. In der Kaufhausstraße entriss die Geschädigten den Dieben

ihr Eigentum wieder, worauf die Täter sich in Richtung Röntgenstraße

entfernten. Eine Suche nach ihnen durch die Polizei verlief zunächst

negativ. Eine zivile Streife entdeckte den 48-Jährigen und seine

jüngere Begleiterin später allerdings auf der Fähre in Richtung

Südseite und nahm das Duo fest. Die 21-Jährige war bereits vor

einigen Tagen bei einem Fahrraddiebstahl in Wilster aufgefallen. Sie

und ihr Komplize müssen sich nun wegen dem gewerbsmäßigen Diebstahl

verantworten.



