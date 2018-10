Brunsbüttel: Diebstahl aus Segelboot

von shz.de

18. Oktober 2018, 08:33 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Zwischen dem 14. und dem 15. Oktober kam es zu

einem Diebstahl von einem Segelboot in Brunsbüttel. Unbekannte lösten

die Plane eines Segelbootes im -Alten Hafen - in Brunsbüttel und

stahlen einen Seekartenplotter der Marke Standard Horizon, ein

elektronisches Gerät zur Nutzung von Seekarten. Da das Stromkabel

fest verbaut war, ließen sie dieses zurück. Das Gerät hat einen Wert

von ca. 1000 Euro. Wer im alten Hafen etwas beobachtet hat oder mit

einem Seekartenplotter der o. a. Marke konfrontiert wird, melde sich

bitte bei der Polizei in Brunsbüttel unter 04852-60240.



Stefan Hinrichs









