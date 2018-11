Brunsbüttel: Diebestour, Körperverletzung und Widerstand

von shz.de

02. November 2018, 10:53 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Nachdem ein Dieb am Dienstagnachmittag mit

seinen nichtsahnenden Begleitern in Streit geriet, flogen seine Taten

auf. Die Festnahme des 35-Jährigen erfolgte in Brunsbüttel unter

erheblichem körperlichem Widerstand.



Gegen 14.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von drei an einem

Auto streitenden Personen auf einem Tankstellengelände in

Brunsbüttel. Die Auseinandersetzung gipfelte in eine Körperverletzung

zum Nachteil eines 30-Jährigen, der 35-jährige Aggressor flüchtete

schließlich in Richtung ZOB. Hier ergriffen Polizisten den Täter und

brachten ihn unter erheblichem Widerstand zu Boden. Letztlich stellte

sich heraus, dass der Festgenommene mit seinen zwei Bekannten in

einem BMW unterwegs gewesen ist und unter anderem einen Baumarkt in

Heiligenstedten und einen in Brunsbüttel aufgesucht hat. Offenbar

ohne Wissen seiner Begleiter entwendete er hier einige Werkzeuge von

nicht unerheblichem Wert. Bei der Festnahme des Itzehoers fanden die

Einsatzkräfte das Diebesgut auf und stellten es sicher. Den

aggressiven und alkoholisierten 35-Jährigen brachten die Beamten auf

das Polizeirevier, wo er sich der Entnahme einer Blutprobe

unterziehen musste. Er wird sich wegen der Körperverletzung, wegen

der Diebstähle und wegen des Widerstandes verantworten müssen. Alle

vier Einsatzkräfte blieben unversehrt.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell