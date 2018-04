Brunsbüttel: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Maziar Aghtaee

von shz.de

30. April 2018, 14:33 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit und die

Medien dringend um Mithilfe bei der Suche nach Maziar Aghtaee, der

seit Sonntag aus dem Westküstenklinikum Heide abgängig ist und

dringend der Medikamentenversorgung bedarf.



In den Abendstunden meldete das Krankenhaus das Verschwinden des

26-Jährigen, der Patient einer psychiatrischen Station und stark

eigengefährdet ist. Herr Aghtaee hat das Haus zu Fuß verlassen,

Hinweise auf sein mögliches Ziel gibt es nicht. Intensive

Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bis jetzt ergebnislos.



Der Vermisste ist 26 Jahre alt, arabischen Aussehens, etwa 170 cm

groß und 80 Kilogramm schwer. Er trägt einen schwarzen Vollbart und

war zuletzt mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet.



Wer die vermisste Person gesehen hat oder wer weiß, wo sie sich

derzeit befindet, sollte sich dringend an die Heider Kripo unter der

Telefonnummer 0481 / 940 oder an den Polizeiruf 110 wenden.

Insbesondere Rundfunksender werden gebeten, die Fahndung in ihr

Programm aufzunehmen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe