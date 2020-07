Brunsbüttel: Brand mehrerer Gartenlauben

Avatar_shz von shz.de

17. Juli 2020, 13:33 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Bereits in der Nacht zum Donnerstag brannten in einer Brunsbütteler Kleingartenanlage mehrere Gartenlauben.



Gegen 02.50 Uhr rückten Polizei und die Feuerwehr Brunsbüttel zu einer brennenden Gartenlaube in der Kleingartenanlage in der Schulstraße aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Laube bereits vollkommen in Flammen. Ein Übergreifen der Flammen auf drei weitere daneben befindliche Häuser konnte nicht verhindert werden. Drei Gebäude wurden nahezu komplett zerstört.



Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.



Die Besichtigung des Brandortes durch die Brandermittler findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Erkenntnisse zur Brandursache liegen bisher nicht vor. Die Ermittlungen hat die Kripo Heide übernommen.



