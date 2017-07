Brunsbüttel: Blutprobe nach Radfahrunfall

Brunsbüttel (ots) - Nach dem Sturz mit seinem Fahrrad in

Brunsbüttel am Sonntagnachmittag fand sich der Verunglückte im

Krankenhaus wieder - allerdings nicht nur zu medizinischen

Versorgung, sondern außerdem zur Entnahme einer Blutprobe, denn er

stand unter dem nicht unerheblichen Einfluss von Alkohol.



Gegen 16.20 Uhr war ein Radler auf der Süderstraße auf dem

linksseitigen Radweg in Richtung Hafenstraße unterwegs. Um einem

anderen Zweiradfahrer das Überholen von hinten zu ermöglichen, wich

der 57-Jährige nach rechts aus und geriet auf die Fahrbahn. Bei dem

Versuch, wieder auf den Radweg zu gelangen, kam der Kieler zu Fall

und verletzte sich schwer. Während der Unfallaufnahme stellten

Polizisten bei dem Verunglückten Atemalkohol fest. Ein

Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,51 Promille, worauf

eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Nun wird sich

der Radler wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des

Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 03.Jul.2017 | 14:03 Uhr