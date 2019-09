Brunsbüttel: Biker bei Unfall schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

27. September 2019, 10:03 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Donnerstagnachmittag hat sich in Brunsbüttel

ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers und eines

Autos ereignet. Der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen und kam

in ein Krankenhaus.



Kurz nach 16.00 Uhr beabsichtigte ein 43-Jähriger das Gelände der

Firma Covestro zu verlassen und nach links auf die Fährstraße zu

biegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 38-jährigen

Geschädigten auf seinem Motorrad. Die Fahrzeuge kollidierten

miteinander, der Zweiradfahrer schleuderte durch die Luft und stürzte

schließlich. Dabei verletzte sich der Mann aus Dithmarschen schwer

und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.



An dem Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro, die

Reparaturkosten an der Suzuki dürften sich auf 2.000 Euro belaufen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell