Brunsbüttel: Aktuell - Warnung vor Telefonbetrügern!

von shz.de

22. August 2019, 12:03 Uhr

Brunsbüttel (ots) - Momentan sind in Brunsbüttel Telefonbetrüger

aktiv. Sie arbeiten mit der Masche des falschen Polizeibeamten und

versuchen so an Werte ihrer zumeist älteren Opfer zu gelangen. Die

Polizei rät dringend, derartige Telefonanrufe sofort zu beenden - im

Augenblick gibt es keinen Anlass, aus dem die richtige Polizei sich

telefonisch an Bürger wendet!



Seit 9.30 Uhr haben sich bereits sechs Senioren bei der Polizei in

Brunsbüttel gemeldet, nachdem sie Personen am Telefon hatten, die

ihnen eine falsche Einbruchsgeschichte auftischten. Glücklicherweise

ist niemand der Anzeigenden auf die Forderungen der Täter

eingegangen, so dass nach derzeitigen Erkenntnissen noch keine

Schäden entstanden sind.



Wer ebenfalls Ziel der Betrüger gewesen ist, sollte sich unter der

Telefonnummer 04852 / 60240 bei der Polizei melden. Für alle anderen

Menschen gilt: Vorsicht vor fremden Anrufern, die sich als Polizisten

oder Verwandte ausgeben und Wertgegenstände, persönliche Daten oder

Bargeld verlangen!



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell