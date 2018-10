Brügge / Kreis RD-ECK - Reetdachhaus abgebrannt

von shz.de

25. Oktober 2018, 11:43 Uhr

Brügge / Kreis RD-ECK (ots) - 181025-1-pdnms Reetdachhaus

abgebrannt



Brügge / Kreis RD-ECK. In der Nacht zu heute (Nacht zum 25.10.18)

brannte ein reetgedecktes Wohnhaus in Brügge (Dorfstraße) bis auf die

Grundmauern nieder. Das Feuer wurde gegen 1 Uhr gemeldet. Die

Hausbewohner (Ehepaar und erwachsener Sohn) konnten das Haus

unverletzt verlassen. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Brügge,

Bordesholm, Wattenbek, Schmalstede, Groß Buchwald, Bissee und

Reesdorf. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

rund 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo

Neumünster hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen

übernommen.



Sönke Hinrichs









