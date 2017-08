Brokstedt: Wer hat Herrn Hatje gesehen?

Brokstedt (ots) - Die Polizei bittet die Medien und die

Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem seit Donnerstag

vermissten Martin Hatje aus Brokstedt. Wer Hinweise zum

Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann, sollte sich an die Itzehoer

Polizei oder jede andere Polizeidienststelle wenden. Seit gestern

Nachmittag ist der 52-Jährige aus einem Wohnheim in Brokstedt

abgängig. Jegliche Suchmaßnahmen nach ihm verliefen bis jetzt ohne

Erfolg. Anlaufpunkte des Herrn Hatje waren in der Vergangenheit die

Orte Itzehoe und Kellinghusen. Herr H. hat ein ungepflegtes Äußeres,

schlechte bis gar keine Zähne, helle kurze Haare, ist etwa 175 cm

groß und 75 kg schwer. Er zittert stark und dürfte mit einer dunklen

Kapuzenjacke, einer dunklen Hose und dunklen Turnschuhen bekleidet

sein - sein scheinbares Alter liegt bei etwa 60 Jahren. Der

52-Jährige leidet unter anderem an Demenz und einer Psychose und

bedarf der Betreuung. Eigengefährdung für ihn kann nicht

ausgeschlossen werden. Hinweise zum Aufenthaltsort des Martin Hatje

nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020

entgegen.



Merle Neufeld









erstellt am 04.Aug.2017 | 18:33 Uhr