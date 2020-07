Brokstedt: Unbekannte bestehlen Seniorin

Avatar_shz von shz.de

22. Juli 2020, 12:43 Uhr

Brokstedt (ots) - Am Montagnachmittag hat ein Duo in Brokstedt eine ältere Dame im Zuge eines Ablenkungsmanövers bestohlen. Die Diebe erbeuteten ein Portemonnaie mit etwa 70 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Gegen 15.00 Uhr verließ die Geschädigte den Edeka-Markt in der Dorfstraße und lud ihre Einkäufe in einem Beutel in ihren vor dem Laden abgestellten Gehwagen. Oden drauf legte sie ihr Portemonnaie und einen Mundschutz und machte sich auf den Heimweg. Als sie die Straße Dörnbek überqueren wollte und verkehrsbedingt warten musste, kamen ein Mann und eine Frau auf die Rentnerin zu und erkundigten sich nach einem Zahnarzt. Zeitgleich sorgten andere, die Straße passierende Personen für die Ablenkung der Dame. Nachdem die Anzeigende erklärte, dass es in Brokstedt keinen Zahnarzt gebe, entfernten sich die Fremden. Dass diese zuvor die Geldbörse unbemerkt an sich genommen hatten, stellte die Bestohlene erst zuhause fest.



Laut den Angaben der Seniorin war männliche Part des Duos von athletischer Statur, 165 bis 170 cm groß, 50 Jahre alt und mit einer grünen Jacke bekleidet. Er sprach Deutsch mit Akzent. Seine Begleiterin war etwa 30 Jahre alt, 1,55 Meter groß und hatte eine normale Figur. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich mit der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 in Verbindung setzen.



