Brokstedt: Einbruch in Supermarkt

16. Januar 2020, 09:03 Uhr

Brokstedt (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen sind in der Nacht zu heute drei

Personen in den Edeka-Markt in Brokstedt eingebrochen. Sie erbeuteten Tabakwaren

in bisher unbekannter Menge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Gegen 02.00 Uhr verschafften sich drei Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem

Supermarkt in der Dorfstraße. Dort begeben sie sich in den Tabakwaren- und

Lottobereich und stahlen diverse Zigarettenstangen. Mitsamt ihrer Beute

verließen sie das Geschäft wieder und flüchteten vermutlich mit einem Fahrzeug

vom Ort. Der gesamte Einbruch spielte sich nur innerhalb weniger Minuten ab.



Zeugen, die in der Nacht am Tatort oder in Brokstedt verdächtige Personen oder

Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der

Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.



