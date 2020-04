Brokdorf: Strandkorb entwendet

Avatar_shz von shz.de

17. April 2020, 08:43 Uhr

Brokdorf (ots) - Im Zeitraum von Mitte Februar bis Mitte März ist von einem Grundstück in Brokdorf ein Strandkorb verschwunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Stehlguts geben können.



Der hellgraue Strandkorb Sylt mit zwei Bullaugen befand sich vor dem Diebstahl auf der Terrasse eines umzäunten Grundstücks in der Straße Arentsee. Er war mit einer Haube abgedeckt und nicht gesondert gesichert. Der Neupreis des Korbes liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Täter dürften zum Abtransport ihrer Beute ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den jetzigen Standort des Strandkorbs geben können, sollten sich bei der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 melden.



Merle Neufeld



