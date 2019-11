Brennt Gartenlaube an Bahnstrecke

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 19:38 Uhr

Kiel (ots) - Gegen 17:10 Uhr meldete eine Vielzahl von Anrufern ein Feuer in der

Hamburger Chaussee im Bereich der Bahnstrecke. Alle Anrufer berichteten über

hohe Flammen und starken Funkenflug. Vor Ort stand eine ca. 5mx5m große

Gartenlaube und das umliegende Buschwerk in Vollbrand. Auf Grund der Nähe zur

Bahnstrecke wurde die Verbindung zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Hassee für

ca. eine Stunde gesperrt. Für die Löschmaßnahmen wurden zwei Trupps unter

Atemschutz eingesetzt.



Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes im

Einsatz. Gegen 19:00 Uhr konnten alle Maßnahmen beendet werden. Personen wurden

bei dem Einsatz nicht verletzt.



