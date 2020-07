Brennender Pkw

Avatar_shz von shz.de

27. Juli 2020, 11:43 Uhr

Ratzeburg (ots) - 27. Juli 2020 | Kreis Stormarn - 25.07.2020 - Trittau



Am 25.07.2020, gegen 02.25 Uhr geriet ein Pkw auf einem Parkplatz, in der Straße Zum Schützenplatz in Trittau in Brand. Dem 19-jährigen Fahrer sowie seinen drei Mitfahrern (21, 22 und 31 Jahre alt) gelang es noch rechtszeitig den Opel Corsa zu verlassen. Kurze Zeit später brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer. Ein 31-jährige Mitfahrer aus Hamburg wurde durch eine leichte Rauchgasvergiftung verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden.



