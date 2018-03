Brennende Sattelzugmaschinen

von shz.de

12. März 2018, 13:14 Uhr

Ratzeburg (ots) - 12. März 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

11.03.2018 - Schwarzenbek



Am 11.03.2018, gegen 23.50 Uhr, kam es in der Industriestraße in

Schwarzenbek zu einem Feuer an zwei Sattelzugmaschinen. Die Beamten

stellten vor Ort fest, dass eine Sattelzugmaschine Daimler-Benz in

voller Ausdehnung brannte. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher

Totalschaden in Höhe von ca. 100.000,- Euro. Das Feuer griff auch

schon auf die hinteren Reifen der zweiten Sattelzugmaschine

Daimler-Benz über. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,-

Euro.



Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer ablöschen.



Eine konkrete Brandursache ist noch nicht bekannt. Die

Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Wem sind um

die Brandzeit herum, in der Umgebung der Industriestraße,

verdächtigte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise

bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer

04152 / 8003-0.









