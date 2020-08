Brennende PKW an Elbschleuse

Avatar_shz von shz.de

Ratzeburg (ots) - 13. August 2020 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 12.08.2020 - Geesthacht



Am Abend des 12. August 2020 gingen in Geesthacht mehrere PKW in Flammen auf. Zwei Autos brannten komplett aus und ein weiteres wurde durch die Hitze beschädigt.



Am 12.08.2020 gegen 23:45 Uhr meldeten Anrufer, dass auf der Elbinsel in Geesthacht zwei Autos brennen sollten. Es handelte sich um einen Mercedes SUV und einen Opel Zafira. Die Fahrzeuge konnten trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr Geesthacht nicht mehr gerettet werden. Sie brannten komplett aus. Neben den brennenden Fahrzeugen stand ein VW Transporter. Das Übergreifen der Flammen auf den Bus konnte verhindert werden. Es entstanden lediglich leichte Schäden durch die Hitze des Feuers.



Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 00:45 Uhr an. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, der sich in einem Naturschutzgebiet befindet. Um eventuelle Umweltgefahren einzuschätzen, wurde die Naturschutzbehörde über den Einsatz informiert.



Eine Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.



Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen.



