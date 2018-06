Brennende Müllcontainer

von shz.de

21. Juni 2018, 14:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 21. Juni 2018 / Kreis Stormarn - 21.06.2018 -

Barsbüttel



Am 21.06.2018, gegen 00:10 Uhr Uhr bemerkte ein Zeuge einen

brennenden Müllcontainer an der Schule im Soltausredder in

Barsbüttel.



Trotz sofort alarmierter Feuerwehr hatte sich der Brand auf

weitere Müllcontainer und einen Sichtschutzzaun ausgedehnt. Die

Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen verhindern. Der

Abstellbereich der Müllcontainer brannte fast vollständig aus. Es

entstand ein Sachschaden von etwa 3.000,-- Euro. Ein Gebäudeschaden

ist nicht entstanden. Bereits am vergangenen Sonntagmorgen, gegen

08:30 Uhr, und am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr haben ebenfalls

Papiercontainer an der Schule gebrannt. Hier kam es zu keinen

größeren Sachschäden. Von vorsätzlicher Brandlegung kann ausgegangen

werden.



Zeugen gesucht: Wer hat Personen an den Müllcontainern der Schule

oder in der Nähe gesehen?



Zeugenhinweise bitte an die Polizei Barsbüttel unter der

Telefonnummer 040 / 670 780 56.









